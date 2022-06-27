ميقاتي يبدأ تشكيل الحكومة اللبنانية

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ويلتقي ميقاتي، في مجلس النواب، الكتل النيابية والنواب المستقلين للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة، وتستكمل الاستشارات النيابية غير الملزمة، وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب.وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون كلف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناء على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتا من أصوات النواب.
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