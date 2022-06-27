193 عملية جراحية سعودية للمحتاجين في المغرب

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وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 193 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح، امتدادا للمشاريع التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الغدة الدرقية في مدينتي قلعة السراغنة وبني ملال بالمغرب، الذي نفذ خلال الفترة من 18 حتى 23 يونيو الحالي بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 193 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح، امتدادا للمشاريع التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

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