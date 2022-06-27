الحوثي يكثف الزج بالأطفال لمحارق الموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عطلة الإجازة الصيفية، والهدنة الأممية لمزيد من التحشيد، والتعبئة الأيديولوجية والطائفية، عبر إقامة المخيمات والمراكز الصيفية لطلبة المدارس والأطفال بهدف مسخ عقولهم، ومن ثم إدخالهم بمعسكرات تدريبية والزج بهم في جبهات القتال.

ويقول مراقبون «إن ميليشيات الحوثي تفرض عقيدتها الاثنا عشرية الإيرانية، وما تسمى ثقافة المسيرة القرآنية والجهاد عبر وسائل الإعلام والتعليم في المراكز الصيفية والمدارس والمساجد، والساحات العامة والمرافق الحكومي بمناطق سيطرتها، للتعبئة الدينية وضد الثقافة اليمنية السائدة.

وأشار المراقبون أن ميليشيات الحوثي تستغل حاجات الأسر الفقيرة التي تدفع بأبنائها بسبب الفقر، وعدم صرف الرواتب، كما يتم استغلال المناسبات الدينية والسياسية والطائفية والاجتماعية في تحقيق أهدافهم، وذلك من خلال الوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني على صفحته على «توتير»، مشاهد من المعسكرات التي استحدثتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لاستدراج وتجنيد وتدريب أطفال دون 10 أعوام، ووصفها بـ «الصادمة».

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل تجنيد الأطفال تحت غطاء ما تسميها «المراكز الصيفية» تحضيرا للزج بهم في مختلف جبهات القتال في ظل الهدنة الأممية، وردا على مساعي التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية عملت على تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها والدفع بهم لخطوط النار في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر، منتقدا تقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفل من القيام بدورهم في التنديد بهذه الجريمة النكراء، ووقف عمليات ما سماها «القتل الجماعي لأطفال اليمن».

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمواقف واضحة من تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية لعمليات تجنيد الأطفال، وممارسة ضغوط حقيقية لوقفها فورا، وملاحقة المسؤولين عنها من جهة أخرى، تواصل الميليشيات الحوثية الموالية لإيران التصعيد من خروقاتها شمال الضالع للهدنة الأممية الثانية المزمنة بشهرين إضافيين، والتي بدأت سريانها مطلع شهر يونيو الحالي، حيث بلغت خروقاتها منذ اليوم الأول لسريان الهدنة إلى يوم أمس الأول، 376 خرقا ارتكبت خلالها انتهاكات إنسانية سقط فيها مواطن يدعى محمود العامري قتيلا برصاصة قناصة الميليشيات أثناء مروره بأحد الطرق الراجلة بين دمت ومريس شمال الضالع قبل أسبوع، كما شنت قصفا عشوائيا باتجاه منازل المواطنين الآهلة بالسكان في بلدة قروض شمال غرب الضالع بأسلحة 12.7 أحدثت بعضها أضرارا في المنازل ناهيك عن خلق حالة من الخوف والرعب لدى الأهالي، وفي مأرب قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية وراجمة الصواريخ، على المناطق الآهلة بالسكان شمال مديرية حريب، وأكد السكان، سماع أكثر من خمسة انفجارات، خلال ربع ساعة ولازالت مستمرة حتى اللحظة.

وفي سياق متصل، شنت مدفعية قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا عنيفا على تحركات بشرية وآليات ومواقع للميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية في المحور الرملي والجبلي بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

مشاهدات يمنية:

