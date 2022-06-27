شكرا لقرائتكم خبر بوتين يبدأ أول جولة خارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة خارجية اليوم بزيارة طاجيكستان، ثم تركمنستان للمشاركة في قمة دول بحر قزوين، فيما تعد أول جولة خارجية له منذ غزو أوكرانيا في فبراير الماضي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول للصحفيين إن بوتين سوف يجري مباحثات مع رئيس طاجيكستان إمام على رحمن في دوشنبه، ويشارك في قمة قزوين في تركمنستان غدا.

ويشار إلى أن آخر مرة قام بها بوتين بزيارة خارج البلاد كان مطلع فبراير الماضي، عندما زار بكين لإجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.