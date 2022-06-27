بوتين يبدأ أول جولة خارجية

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول للصحفيين إن بوتين سوف يجري مباحثات مع رئيس طاجيكستان إمام على رحمن في دوشنبه، ويشارك في قمة قزوين في تركمنستان غدا.ويشار إلى أن آخر مرة قام بها بوتين بزيارة خارج البلاد كان مطلع فبراير الماضي، عندما زار بكين لإجراء مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
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