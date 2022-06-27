زيلينسكي لبيلاروس: لا تنجروا للحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعب دولة بيلاروس المجاورة إلى عدم ترك أنفسهم ينجرون إلى الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال في كلمته عبر الفيديو «الكرملين قرر بالفعل كل شيء بالنسبة لكم»، وتابع «ولكنكم لستم عبيدا ووقودا للمدافع. لا يجب عليكم أن تموتوا». وأضاف «إن الشعب يجب ألا يسمح للآخرين باتخاذ القرار لأجل بيلاروس». وأضاف «إن الشعب يجب ألا يسمح للآخرين باتخاذ القرار لأجل بيلاروس». وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تعتزم تزويد بيلاروس بمنظومات صواريخ إسكندر-إم ذات القدرات النووية خلال الأشهر المقبلة. وجاء إعلان بوتين عن تلك الخطوة خلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

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