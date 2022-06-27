شكرا لقرائتكم خبر حرب أوكرانيا تنعش سوق المخدرات عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الأمم المتحدة إن الحرب في أوكرانيا قد تسمح بازدهار الإنتاج غير المشروع للمخدرات.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره السنوي، أن التجارب السابقة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تشير إلى أن مناطق الصراع يمكن أن تشكل «مغناطيسا» لصنع المخدرات الاصطناعية، وقال إن «هذا التأثير يمكن أن يكون أكبر عندما تكون منطقة الصراع بالقرب من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة».

وأشار إلى أن عدد مختبرات الأمفيتامين المفككة في أوكرانيا ارتفع من 17 عام 2019 إلى 79 عام 2020، وهو أعلى عدد من المختبرات المضبوطة والمبلغ عنها في أي بلد في 2020، وأضاف أن قدرة أوكرانيا على إنتاج مخدرات اصطناعية يمكن أن تنمو مع استمرار الحرب.

وأوضحت الخبيرة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنجيلا مي لوكالة فرانس برس، «ليس هناك رجال شرطة يتجولون ويوقفون المختبرات» في مناطق الصراع.

وأكد التقرير الأممي أن الحرب يمكن أن تعطل طرق تهريب المخدرات، متحدثا عن انخفاض محتمل للاتجار في أوكرانيا منذ أوائل 2022، ودعت الخبيرة أنجيلا مي إلى مراقبة الوضع في أفغانستان التي أنتجت 86% من الأفيون في العالم سنة 2021، وفي أبريل الماضي أمر زعيم حركة طالبان بحظر زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان.

وأضافت الخبيرة تعليقا على ذلك أنه «علينا أن نرى ما إذا كان هذا سيؤدي إلى انخفاض جذري»، أو ما إذا كانت الحقول غير المشروعة ستشهد، على العكس من ذلك، توسعا بسبب تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد.

أرقام عن تعاطي المخدرات

