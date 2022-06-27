تحرك عاجل للتعزيزات الطبية وعزل المنطقة.. الأردن: 10 وفيات و251 إصابة في حادثة تسرب غاز بميناء العقبة

الشارقة - اميمة ياسر -

جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل المصابين للمستشفى

أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية لـ "العربية" و"الحدث" عن ارتفاع حصيلة وفيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز سام بالعقبة اليوم الإثنين إلى 10 قتلى و251 إصابة.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول أن الحكومة أرسلت تعزيزات طبية إلى العقبة. وقال الشبول إن الحكومة ستعزز الفريق الطبي في العقبة وذلك للسيطرة على حادثة تسريب الغاز السام.

وأعلنت إدارة الدوريات الخارجية قطع حركة السير أمام المركبات المتوجهة الى مدينة العقبة ومنعها من المسير نهائياً لحين الإنتهاء من التعامل مع حادثة تسريب الغاز من إحدى الصهاريج في ميناء العقبة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية يعزز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بعد تسرب غاز في ميناء العقبة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إنه جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفى بعد تسرب مادة غازية سامة من صهريج بعد سقوطه.

أوضح السرطاوي أنه أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى إلى تسرب غاز في الموقع.

وأشار إلى أنه تم عزل المنطقة، ويباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما ينقل الدفاع المدني المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.