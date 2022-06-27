شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكشى: الحوار الوطنى سيفتح المجال العام للرأى والرأى الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، أنه شرف باختياره عضوا فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، متابعا: شرف لخدمة بلادنا وخدمة الدولة المصرية، ونسعى لنكون عند حسن ظن هذه المهمة وقدر الدولة المصرية التى تمر بمنعطف ولحظة العالم يتغير فيها.

وأضاف رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: علينا جميعا أن نتكاتف ونتوحد للعبور بهذه المرحلة بسلام، موضحا أن من الإعلان عن الحوار الوطنى كان هناك تفاؤل كبير أن المستقبل القادم سيكون أفضل.

ولفت رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، إلى أن هناك مسارات وآفق واسع للتعاون والشراكة السياسية بين مختلف القوى السياسية، وسيفتح الحوار الوطنى المجال العام للرأى والرأى الآخر، والجميع يشارك فى الحوار إلا من الجماعات الإرهابية ومن تلوثت يديه بالدماء.