شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأبنية التعليمية للنواب: مرور دورى على أسوار المدارس وهناك خطة بشأنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور ممدوح محمد رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأبنية التعليمية، بالمقترح الذي تقدم به النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي تناقشه لجنة التعليم بشأن الاستغلال الإعلاني الأمثل للأسوار المدرسية.

ودعا خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى توجيه هذا المقترح إلي وزير التعليم.

ووجه نبيل دعبس رئيس اللجنة سؤالا لمثل هيئة الأبنية التعلمية، قائلا:" لو سور مدرسة وقع فمن المسئول".

وقال الدكتور ممدوح محمد رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأبنية التعليمية: يحصل مرور دوري علي الأسوار، وهناك خطة بشأن الأسوار، وكان يوجد مدارس بدون أسوار".