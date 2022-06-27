شكرا لقرائتكم خبر عن حزب صوت مصر مشيدا بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى: يؤكد التناغم والتنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، إن إدارة الحوار الوطنى عقب تشكيلها لمجلس أمنائه، يؤكد التناغم والتنوع ورغبة حقيقية من القيادة السياسية لإنجاح الحوار الوطنى .

وأكد رئيس حزب صوت مصر، بحسب مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن هناك خبرات كثيرة ستشارك فى الحوار الوطنى، وحزب الاحرار سيشارك فى مؤتمر الحوار الوطنى، وسيطالب بإعادة تقسيم الدوائر النيابية وكذلك ملفات القضايا السياسية.

ولفت إلى أن الحزب قدم مقترحاته من فترة للأكاديمية الوطنية، وكان رؤيتنا منصبه على اهتمام الدولة بالجوانب الزراعية لأنها قاطرة الاقتصاد المصرى، فهناك 60 مليون مواطن مصرى يعمل بالزراعة .