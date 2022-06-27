محمد فايز فرحات: القاهرة عادت لدورها الرئيسى فى الإقليم العربى

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدلالة الرئيسية لزيارات الأشقاء العرب إلى القاهرة وكذلك زيارة الرئيس السيسى إلى سلطنة عمان، تدل على أن القاهرة عادت لدورها الرئيسى فى الإقليم العربى وتوحيد الجهود، مؤكدا أن أن مصر دولة مركزية فى المنطقة لذلك لها أهمية كبرى فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة وسط حالة من التغيرات الكبيرة التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.

ولفت مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بحسب مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لها انعكاسات وتحتاج إلى تضامن عربى عربى، ومتطلبات عربية منها أمن الطاقة والتعاون فيما بيننا لوضع تفاهمات مع الولايات المتحدة الامريكية، وتأسيس جديد للعلاقات الأمريكية العربية موضحا أن أمريكا تراجع حاليا سياستها فى إقليم الشرق الأوسط..

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية فى حاجة إلى فهم مسألة العالم العربى، مؤكداً أن العالم العربى لديه علاقات قوية مع كل القوى بطبيعة النظام الاقتصادى العالمى.