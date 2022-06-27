شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو: الرئيس أنقذ مصر وحمى إرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء وأمانة مجلس الشيوخ بفض دور الانعقاد الثانى.

وأضاف" أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين: تحية للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الذى أثبت الواقع العملى الذى لا ينكره أحد خلال رئاسته للمجلس فى دورى الانعقاد الأول والثانى أنه قيمة وقامة قانونية على المستوى الرفيع جمع بين القيمة القانونية والقامة السياسية التى اتسمت بالحكمة سواء فى إدارته لجلسات المجلس، حيث كان رحب الصدر فى سماع كافة الآراء دون تمييز أو مفاضلة بين هذا أو ذاك.

كما وجه "أبو شقة" التقدير والشكر والاحترام لكافة النواب، قائلا: أثبت الجميع من خلال الحوار والمناقشات أن كل منهم يمثل قيمة كل فى مجال تخصصه، وأنهم بحق حكماء وأنهم عند ممارسة دورهم النيابي أنهم شيوخ.

وقدم وكيل أول مجلس الشيوخ التقدير والاحترام للمجهود الملحوظ الذى بذلته اللجان كل فى مجال تخصصه من مناقشات، وبحث لنكون أمام تقارير استوفت حقها من البحث والتمحيص والتدقيق.

وأضاف "أبو شقة" أن الأمانة العامة قامت بمجهود كبير موجها الشكر للأمانة العامة على دورها فى الارتقاء بالمجلس فى كافة المناحى، وعلى وجه الخصوص الأمين العام المستشار محمود عتمان، "ويكفى هذا التجديد فى هذه القاعة التى نحن فيها الآن تدليلا كافيا ووافيا وشاهدا على ذلك".

ووجه "أبو شقة" الشكر للحكومة التى يمثلها المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، فى تعاونه الصادق مع المجلس ليقدم نموذجا محترما راقيا فى التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بما له من دلالة فى أن الجميع على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد لتحقيق هدفنا جميعا وهو أن نكون فى خدمة الوطن والمواطن.

وأشاد "أبو شقة" بالدور الذى قام به المجلس تفعيلا للمادة 248 و249 من الدستور بإنشاء مجلس الشيوخ، وأن هذا المجلس قد فعل هاتين المادتين وتمثل ذلك جليا فى الدور التشريعى، متابعا: "إذ كنا أمام العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامه، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ورعاية حقوق المسنين، العمل، والتأمين الموحد، وصندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، واعتماد خطة التنمية الإقتصادية للعام المالى 2022-2023 وتعديلات قانون الرياضة.

وتابع "أبو شقة": كما كنا أمام تفعيل المواد 107 إلى 112 من القانون الصادر به لائحة المجلس فى الرقابة والتى تمثلت فى طلبات المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وأيضا "تعميق التصنيع المحلى واستعادة واستدامة الوعى فى نطاق عمل كل من وزارتى الشباب والأوقاف والإجراءات المتبعة للرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلى وإشكاليات تقنين ملكية الأراضى الزراعية بالهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومنظومة الابتكار والابداع التكنولوجى والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وتابع وكيل اول مجلس الشيوخ أن المجلس أيضا ناقش العديد من الاقتراحات برغبة فى كافة المجالات التعليم والصحة، وخلافه، وقد وافق المجلس على 148 اقتراح برغبة كما قام بمناقشة الدراسات البرلمانية والنمو السكانى وتنمية الأسرة طبقا للمادة 3 من اللائحة.

وأشار "أبو شقة"أن المجلس مثل دورا هاما فى الدبلوماسية البرلمانية سواء على مستوى الوفود البرلمانية للمجلس الإقليمى والدولى ولقاءات رئيس المجلس واعضاء ممثلين للبرلمانات على كافة المستويات الدولية.

وهنأ "أبو شقة"مصر والمصريين بثورة 30 يونيو ودور الشعب المصرى العظيم الذى قام بثورة شعبية حقيقية بكل معايير الثورة الشعبية إنقاذا للدولة المصرية والتى كان مقدرا أن تسقط فى المستنقع الذى سقطت فيه دول مجاورة ولكن إرادة الشعب المصرى وصلابته ومساندة القوات المسلحة الوطنية والشرطة الوطنية وتلك الإرادة التى كان من ثمرتها نجاح تلك الثورة، متابعا: بهذه المناسبة أهنىء الرئيس عبدالفتاح السيسى ببداية العام التاسع لرئاسته للجمهورية وبدوره الوطنى الشجاع عندما كان وزيرا للدفاع وانحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية ودور الرئيس الوطنى فى بناء مصر الحديثة، ولنكون أمام جمهورية جديدة تبنى مشروعها الرئيس عبدالفتاح السيسى كدولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمنى الاقتصادي والسياسى.