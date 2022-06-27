شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد معرض بيع منتجات المشروعات الصغيرة والمنطقة الصناعية ببورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وفد لجنة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الذى يزور محافظة بورسعيد حاليا، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، افتتاح معرض بيع منتجات المشروعات الصغيرة بمدينة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى جانب تفقد الوفد للمركز التكنولوجى لإصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى يجريها وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمحافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، لتفقد المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تفقد الوفد البرلمانى، المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، حيث أجرى النواب جولة تفقدية لعدد من المصانع (أحذية - جينز - ورقيات - لمبات كهربائية - إطارات السيارات)، واستمع وفد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشكلات والعقبات التى تواجه صغار المستثمرين، ووجه النائب محمد كمال مرعى، رئيس الوفد، بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة بورسعيد بشأن المشكلات التى تواجه المستثمرين، مطالبا أيضا بمزيد من التيسيرات لصغار المستثمرين ومد آجال سداد القروض وتحديد أسعار مناسبة وعادلة للأراضى الصناعية.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كلا من النائبة مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة، والنائب سيد سلطان، والنائبة رحاب موسى، والنائبة منى عبد الله، والنائب طارق السيد، والنائبة غادة الضبع.