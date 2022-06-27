4 وفيات و70 إصابة جراء تسرب غاز سام في الأردن

وأشار إلى تسجيل 4 وفيات و70 إصابة جراء الحادثة، موضحا أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.

محمد يوسف

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