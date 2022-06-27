شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وفيات و70 إصابة جراء تسرب غاز سام في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.
وأشار إلى تسجيل 4 وفيات و70 إصابة جراء الحادثة، موضحا أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.