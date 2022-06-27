شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: صواريخ روسية تصيب مركز تسوق مزدحما بوسط أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزاً تجارياً مزدحماً في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد اليوم الإثنين.

وأضاف أن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم، ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال "من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا".

وكان الجيش الأوكراني أعلن أنه تصدى لهجمات روسية في غربي مدينة ليسيتشانسك، وأنه منع تطويق المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة في شرق البلاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن "قوات الدفاع الموجودة بالقرب من فيركنياكاميانكا ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الروسي وأجبرته على التراجع".

وتقع فيركنياكاميانكا على طريق إمدادات رئيسي على بعد بضعة كيلومترات فقط غرب ليسيتشانسك.