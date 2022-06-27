شكرا لقرائتكم خبر عن 9.7 % من سكان غرب ووسط إفريقيا يتعاطون المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الاثنين، إن إساءة استعمال المسكنات والقنب في غرب ووسط أفريقيا تفوق المتوسطات العالمية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الاضطراب المتنامي في غرب أفريقيا، وهو ممر للمخدرات المهربة من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، أتاح إنتاج المخدرات وتهريبها وحقق عائدا للجماعات المسلحة.

وذكر المكتب في تقرير إن المخدرات صارت أيضا مشكلة للصحة العامة في غرب ووسط إفريقيا، حيث تعاطى 9.7 في المئة من السكان الذين تبلغ أعمارهم بين 15 و64 عاما القنب في 2020، مقابل 3.8 بالمئة على مستوى العالم.

وأُسيء استعمال المسكنات، وخاصة الترامادول، بنسبة 2.4 بالمئة من نفس العينة السكانية مقابل 1.2 في المئة على المستوى العالمي، فيما يمثل تعاطي المخدرات مشكلة في الفئة العمرية التي تقل عن 35 عاما من الرجال.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن التعافي البطيء من جائحة فيروس كورونا، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في منطقة الساحل وتأثير الحرب في أوكرانيا يمكن أن يفاقم تعاطي المخدرات والتهريب إذا لم تنتبه الحكومات لإشارات التحذير.

ورغم أن 90 في المئة من الكوكايين يُصادر في الطرق البحرية، تم أيضا اعتراض كميات كبيرة منه في النيجر وبوركينا فاسو ومالي منذ عام 2021.