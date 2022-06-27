شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين إلى فتح طرق تعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مليشيا الحوثي في اليمن، إلى الانخراط بشكل بنَّاء مع جهود المبعوث الأممي، هانس جروندبرج، ومقترحاته فيما يتعلق بإعادة فتح الطرق في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وشددت بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى اليمن في بيان صحفي اليوم ، على أهمية تثبيت الهدنة التي تقدم فوائد ملموسة لليمنيين وتخفف من معاناتهم، مؤكدة دعمها الدائم والثابت للمبعوث الأممي، في هذه اللحظة "الحرجة لجهود السلام الجارية في البلاد".

كما أكدت أنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف في اليمن من أجل تسوية سياسية عادلة وشاملة للنزاع.

وكانت انعقدت مؤخراً مشاورات بين الحكومة والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان، بشأن فتح الطرق المغلقة في تعز والمحافظات الأخرى.

وقدم المبعوث الأممي، مقترحاً ينص على فتح الطرقات بينها طريق رئيسي إلى تعز، وافقت عليه الحكومة الشرعية، فيما قدم الحوثيون ملاحظات عليه، في إشارة إلى رفضه، وهو ما تسبب في عرقلة تنفيذ بعض بنود الهدنة التي يقودها المبعوث في مسعى لإنهاء الصراع الذي تشهده البلاد منذ نحو ثماني سنوات.