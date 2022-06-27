سفارة العراق في بيروت تصدر بياناً يخص الطلبة العراقيين

وقالت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يسرنا ان نعلن لطلبتنا الاعزاء عن اطلاق المنصة الالكترونية لحجز موعد للتقديم لمعادلة شهادة الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية/ المديرية العامة للتربية وذلك للطلبة الدارسين في الجامعات اللبنانية التالية ( الجامعة الاسلامية في لبنان، جامعة الجنان والجامعة الحديثة للادارة والعلوم)، راجين الاطلاع على ما يلي قبل التسجيل:1-ادخال بريد الكتروني فعال حيث سيتم ارسال تاكيد الحجز على البريد الالكتروني.

2-توخي الدقة في اختيار موعد التقديم والالتزام به، وان عدم الحضور في الموعد الذي حجزه الطالب يتسبب في الغاء الحجز.

3-في حال الحصول على حجز وعدم التمكن من الحضور باستطاعة الطالب (قبل تاريخ الحجز) الذهاب الى حقل استعادة تذكرة الحجز لالغاء الحجز ليتسنى له التقديم مستقبلاً على تاريخ آخر.

4-يرجى من المتقدمين فسح المجال للدارسين في الكورس الثالث ومن في مرحلة اعداد الرسالة للحجز على الموقع الالكتروني ليتسنى لهم انجاز معاملات المعادلة كونهم محددين بمدة زمنية للمناقشة".