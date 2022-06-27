العراق يتقدم عشرة مراتب ضمن أكثر الدول في احتياطي الذهب

بغداد - ياسين صفوان - أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، تقدُّم العراق عشرة مراتب بضمن جدول أكثر الدول في احتياطي الذهب، ليصبح مجموع ما يمتلكه (130.39) طنًّا، في المرتبة الثلاثين عالميًّا والمرتبة الرابعة عربيًّا.

وقال المركزي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "يؤكد شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته، وقد جاءت هذه الزيادة في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية".



يشار إلى أنّ الذهب يعدُّ من أهم الموجودات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وملاذًا آمنًا في ظروف عدم اليقين، لما يمتاز به من مقبولية على المستوى الدولي، وفق البيان.