الأمن الوطني يضبط أوكاراً وخزانات لتهريب وتخزين النفط

وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد تمكنت من ضبط (7) صهاريج و (18) وكراً كانت مُعدة لتخزين وتهريب المشتقات النفطية، بداخلها (320) خزان وقود مختلفة السعات تحوي نحو (59,425) ألف لتر من مادة البنزين، ومايقارب (28,950) ألف لتر من مادة الكاز، كما أُلقي القبض على ثلاثة مهربين".وفي محافظة بابل، أشار البيان إلى "تمكن مفارز الجهاز من ضبط صهريجين بداخلهما (8) آلاف لتر من الوقود المهرب بعد اعتراض طريقهما وإلقاء القبض على صاحبيهما كما ضُبط بحوزتهما (42) دفتر تجهيز وقود".

وأضاف، أنه "تم ضبط صهريج محمل ب (10) آلاف لتر من الكاز المهرب وإلقاء القبض على صاحبه في محافظة ذي قار".

أما في صلاح الدين فقد ألقت مفارزنا القبض على (8) متهمين يعملون بتجارة المشتقات النفطية، وضُبط بحوزتهم (5,100) لتر، وفق البيان.



وأكد الجهاز "إحالة المتهمين وجميع المضبوطات إلى الجهات ذات العلاقة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".