"مجموعة السبع" تعتزم فرض مزيد من العقوبات على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

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قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الإثنين، إن مجموعة الدول السبع الغنية ستعلن الثلاثاء، عن حزمة جديدة من الإجراءات المنسقة تهدف لزيادة الضغط على روسيا بشأن حربها في أوكرانيا، وستضع اللمسات الأخيرة على خطط لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.



وأضاف المسؤول على هامش قمة مجموعة السبع السنوية: ”كانت الأهداف المزدوجة لزعماء مجموعة السبع هي استهداف عائدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر، خاصة من خلال الطاقة، لكن أيضا لتقليل التداعيات والتأثير على اقتصادات مجموعة السبع وبقية العالم“.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض، إن روسيا تخلفت عن سداد سنداتها السيادية الخارجية لأول مرة منذ عقود، وهو تأكيد رفضته موسكو، فيما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بُعد إلى زعماء مجموعة السبع الذين اجتمعوا بمنتجع في جبال الألب جنوب ألمانيا.