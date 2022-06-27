"فورين أفيرز" تدعو لإنشاء "مجموعة الـ 12" في مواجهة روسيا والصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

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دعت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إنشاء منظمة جديدة تسمى ”مجموعة الـ 12″؛ ردا على غزو روسيا لأوكرانيا وتصاعد استفزازات الصين، وذلك كفرصة أخيرة لبناء نظام عالمي أفضل.



ورأت المجلة في دراسة، لشهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، أن غزو أوكرانيا أيقظ الغرب من سباته، كما فاجأت سرعة وحجم ونطاق الرد الذي تقوده الولايات المتحدة القادة الغربيين بقدر ما فاجأت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبرت المجلة أن الخطوة الأولى التي يجب على تلك الدول اتخاذها هي إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الذي ظهر في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها الديمقراطيون المتقدمون في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية بإنشاء ”مجموعة الـ 12“.