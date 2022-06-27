شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يوجه تحية لرئيس مجلس الشيوخ والنواب والحكومة بالجلسة الختامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني اليوم الاثنين، موجها التحية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وجميع الهيئات البرلمانية وأمانة المجلس والحكومة.

ووجه تيسير مطر خلال كلمته رسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: "الحب قليل عليك كل حاجة فيك جميلة وبسبب إدارتك جعلت مجلس الشيوخ أسرة كبيرة وحضرتك ترأسها" موجها الشكر لأمانة المجلس وعلى رأسهم المستشار محمود عتمان".

كما وجه "مطر" رسالة شكر إلى الحكومة، موجها أيضا الشكر لجميع نواب المجلس ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".