شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ يهنئون الشعب بذكرى ثورة 30 يونيو..ويؤكدون: الرئيس السيسي أنقذ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نواب مجلس الشيوخ الشعب المصرى والرئيس السيسي وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني للمجلس الشيوخ، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على حجم الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية.

وجه النائب فرج حافظ الدرى خلال كلمته 4 رسائل، الرسالة الأولى إلى مجلس الشيوخ، قائلا: "فلقد تابعت كل الفخر والاعتزاز، هذا الأداء الرفيع للمجلس، خلال هذه الدورة،خاصة من الفضليات عضوات المجلس، أو الواعدين من الشباب، ومن تجمعهم تنسيقية شباب الأحزاب والتى تستهل عامها الخامس، وقد ازدادت صلابة وقدراً،فضلاً عن خبرة الشيوخ وعلمهم، لقد مارس المجلس خلال هذه الدورة، جميع الاختصاصات التي عهد بها الدستور إليه، فلقد أنجز مشروعات القوانين التي أحيلت إليه ، كما مارس دوره الرقابى من خلال العديد من طلبات المناقشة والاقتراحات برغبة، فضلاً عن التقارير التي أعدت باقتدار،شملت الجوانب الاقتصادية والمالية أو الصحية أو الاجتماعية وغيرها، والتىتدارستها اللجان، وخلصت الى إحالتها الى الحكومة ،لاتخاذ اللازم بشأن ماخلصت إليه، الأمر الذى وافق عليه المجلس .

وأضاف:" ومع ثقتى أن الحكومة تولى ذلك اهتمامها، فإنني أقترح -لدى الموافقة- أن يتفضل الوزير المستشار الجليل علاء الدين فؤاد -فوق ما يتحمله من أعباء جسام- إحاطة المجلس علماً بما اتخذته الحكومة من قرارات بشأنها، وإنى على يقين أنه على ذلك لقادر.

ووجه كلمة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كلمة قائلا:" أما أنتم يا رئيس المجلس، فلا يضيف إليكم إعجابى بهذا الأسلوب البرلماني الرفيع في إدارة الجلسات، بعلمكم الغزير،وصبركم الجميل،وحزمكم الرشيد، مع ارتفاع صوت المطرقة، ثم تعود إلينا إبتسامتكم الحانية ، لم تحجر على رأى، أعطيت الكلمة لكل من طلبها، حتى ولو قدمت بغير الأسلوب المتبع، لم تفرق بين أحد منا، ولقد عاونكم في إدارة ووجه رسالة إلي الى حكومة الإنجاز والإنقاذ، والتي ينوب عنها في المستشار علاء الدين فؤاد وزير كما وجه رسالة إلي رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وأجهزة الأمن الذين يواصلون ليلهم بنهارهم ، دفاعاً عن تراب مصر، خاصة فى سيناء، في مناخ قارى، يشوى الوجوه، لا يقوى على تحمله إلا أولو

ووجه رسالة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا :" الرئيس جابر الخواطر، ناصر المرأة، الحانى على ذوى الهمم، المقدر لمقام من سالت دماؤهم دفاعاً عن الوطن، مطلق المبادرات، التى طالت كل مناحي الحياة، المتابع لهذه الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى، والذى عادت مصر فى عهده إلى قدرها ومقامها بين الأمم .



النائب فرج حافظ الدرى

بينما قال النائب عبد العزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد:" كنا أمام دور انعقاد مميز ودور انعقاد أدي فيه المجلس أداء رائعا، وهذا لم يحدث إلى بفضل حكمة إدارة رئيس المجلس وسعة الصدر والتعامل بشفافية، وهذا ما عاهدنا عليك".

ووجه التحية لكل نواب المجلس، مضيفا: "يمتلك هذه المجلس من العقول والخبراء والعلماء فكل الشكر والتحية لأعضاء المجلس والشكر أيضا للأمانة العامة برئاسة المستشار محمود عتمان"، موجها الشكر للمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية.

وتابع:" فى الذكر التاسعة لثورة يونيو لن نسي حالة مصر التي كانت شبة دولة وكانت على حافة الانهيار لكنها الآن تشهد التنمية ونشهد عودة مصر على الساحة بقيادة الرئيس السيسي".



النائب عبد العزيز النحاس

بينما قال النائب حازم عمر:" الحقيقي أثبت هذا المجلس أنه العقل الرصين والبوصلة السياسية الجيدة طبقا لما استناد عليه من المواد الدستورية، مضيفا :" شرف لكل عضو فى هذا المجلس لما يقوم به ويحمله للدولة المصرية الجديد التي يتطلع إليه الشعب المصرى.

بينما قال النائب حاتم حشمت :" بالأصالة عن نفسى وعن أبناء حزب حماة الوطن نهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بذكري ثورة 30 يونيو التي خرج فيها الشعب المصرى على قلب رجل واحد أذهلت العالم".

وتابع:" أفسدت 30 يونيو جميع المخططات ولن ننسى وللجهود" موجها التحية لرئيس المجلس وجميع أعضاء المجلس".



النائب حاتم حشمت

بينما قال نبيل دعبس :" اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هبة من السماء لإنقاذ مصر التي تجرفت تماما لكنه حقق إنجازات ومصر ستصبح عظيمة" موجها التحية لجميع من فى مجلس الشيوخ".