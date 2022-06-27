شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتعهد بإنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر من الآن.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح في المخالفات ما يقرب من 146 ألف طلب تصالح، وقدموا طلب دفع كاش .

وقال المحافظ إنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيض المبالغ المفروضة على المواطنين مرتين "الأولي عندما خفضنا بنسبة 25%؜ ثم 20% في المرة الثانية من قيمة التقديرات، وأن هناك من دفع الثمن كامل ووصل عددهم إلى 22 ألف مواطن.

وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة بمزيد من التيسيرات على المواطنين لتخفيف الأعباء المالية عليهم.