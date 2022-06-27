شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن تفاصيل إطلاق النسخة الأولى لمعرض "صناعة بلدنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الإثنين، بمقر الهيئة، لإعلان التفاصيل والترتيبات النهائية لمعرض "صناعة بلدنا"، والمقرر انطلاقه في الفترة 3-5 يوليو المقبل، والذي تنظمه مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية بإشراف من الهيئة وتحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال المؤتمر، الذي عقده المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية، ووليد عبد العزيز عضو الهيئة، ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، كشف الشوربجي استعدادات وتفاصيل إطلاق المعرض، وقال إن معرض "صناعة بلدنا" يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، هذا اليوم الذي استردت فيه مصر نورها وانطلقت معه صيحة البناء وتحركت معه أدوات الإصلاح واصطف المصريون جميعا خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسس لجمهورية جديدة شعارها العمل والبناء والحياة الكريمة.

وأشار الشوربجي الى أن معرض "صناعة بلدنا" سيكون منصة سنوية متكاملة، وفي دورته الأولى ستكون أيامه الثلاث حافلة باستعراض ما شهدته السنوات الثمان الأخيرة من إنجازات صناعية وإنتاجية، وما حققته من طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات، هذه الطفرة التى جعلت الصناعة والإنتاج قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس الهيئة أن الثمانية سنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام المسئولية، شهدت إنجازات حقيقية على الأرض؛ وأضاف: هنا أقول كلمة حق وشهادة صدق، بأنه لولا ما شهدته مصر من إنجازات ما كان لفكرة معرضنا أن تولد من الأساس، ومن الإنصاف الإشادة بمثل هذه الإنجازات التى تدعو حقيقة للفخر والتى تحققت بفضل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على وضع الصناعة والإنتاج في مقدمة الأولويات.

وتابع: "كل الشكر والتقدير للرئيس السيسى، الذي أطلق برنامجا إصلاحيا شاملا جعل مصر قادرة على التعامل بفاعلية ونجاح مع الأزمات العالمية المتلاحقة ومواجهة التحديات.. كل الشكر والتحية لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي سيعقد معرضنا برعاية كريمة منه، ولإيمانه بضرورة تقوية دور الصحافة ومساندتها ودعم توجهها نحو تطوير المحتوى والإصلاح، لتواصل دورها في خدمة الوطن والمواطن والاستمرار في أداء رسالة التنوير والوعي وتقوية أركان الدولة المصرية،كما أسجل أسمى معاني التقدير للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الذي قدم للمعرض كافة صور الدعم والمساندة بما يؤكد إيمانه بالدور الكبير للصناعة المصرية وأهمية المعرض في تسليط الضوء على ما حققته من إنجازات".

وأضاف رئيس الهيئة أن "معرض صناعة بلدنا" سيشهد حضورا مميزا من كبار مسئولي الدولة ومشاركة فاعلة من كبرى المؤسسات والقطاعات والشركات، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للصحافة والأعمال الناجحة للمؤسسات الصحفية القومية والتى تعكس ما تركز عليه من أدوار تنويرية ومهام وطنية وجهود كبيرة لتحسين أوضاعها، وما تحققه من إنجازات على مستويات عديدة في مقدمتها الإصلاح والتحديث المستمر وتطوير المحتوى والاستثمار الأمثل للأصول والتغلب على الصعوبات والتحديات والتأكيد على وجودها وبقائها واستمرار تقديم رسالتها في خدمة الوطن والمواطن.

ووجه المهندس عبدالصادق الشوربجي، الشكر لفرق العمل واللجان المختصة بتنظيم معرض "صناعة بلدنا"، والتي تضم كوادر على أعلى مستوى من الهيئة ومؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، وقال: في وقت قصير، وفي ظروف عاصفة بالسوق العالمي، وتحديات تفرض أعباءها على الجميع، نجحوا في العمل بفكر الفريق الواحد وروح دولة 30 يونيو وتطلعات الجمهورية الجديدة في الوصول إلى كل نقطة تميز وإنجاز للقلاع الصناعية والإنتاجية لتكون عنوانا للدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الروح الطيبة انعكست على حجم المشاركة في المعرض رغم كل الصعوبات والتحديات، حيث سينطلق معرض صناعة بلدنا بمشاركة عارضون يمثلون مختلف المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية في مختلف مجالات الصناعة والانتاج.

وأكد رئيس الهيئة أن النجاح الذي تحقق في الإعداد الجيد للمعرض والتحرك السريع لحشد قطاعات الانتاج والإنجاز للمشاركة فيه لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء عبر خطة مدروسة ومتابعة يومية وخطوات بدأت بتوقيع بروتوكول مع المؤسسات الصحفية الثلاث لإطلاق المعرض وبالفعل تم عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضيرية لضمان خروجه في أكمل وأفضل صورة.

وشدد الشوربجي على أن معرض صناعة بلدنا رسالة لتأكيد تضافر جهود الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية على هدف واحد يؤكد دورها الوطني المتنامي في دعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها في الإصلاح والتنمية.

وأضاف رئيس الهيئة: إننا على ثقة بأن المواطن المصري سيكون أكبر أدوات نجاح هذا المعرض من خلال المشاركة الكثيفة والاطلاع على ما تحقق من إنجازات للقطاع الصناعي والانتاجي وثماره.. كما أن هذا النجاح سيكلل بمشاركة واسعة من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال وما يرتبط بذلك من صفقات وشراكات تستهدف في المقام الأول صالح الوطن والمواطن وأيضا الاستمرار في مسيرة التنمية والبناء والإنتاج.

واختتم المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كلمته قائلا: نؤكد أن المعرض يستهدف في المقام الأول إعلاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية وتأكيد رسالة الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية في دعم الدولة ومساندة إنجازاتها غير المسبوقة التى تعكس ثمار سنوات وعهد نجح في فرض انجازات مصر على كافة الأوساط والهيئات والمؤسسات الدولية بفضل رؤية ثاقبة وجهود مخلصة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة إن المعرض سيقدم صورة للتكامل بين الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية من خلال فرق العمل واللجان المختصة التي تضم كوادر على أعلى مستوى من الهيئة ومؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية،لافتا إلى أن تلك الفرق ضربت مثلا يحتذى به في بذل قصارى الجهد وفي أقصر وقت ممكن حتى يأتي المعرض بصورة تتمشى مع الخبرات المتراكمة للمشاركين في التنظيم وتقديم، روح طيبة انعكست على تجنب أية تداعيات ترتبت على الصعوبات والتحديات التي فرضتها الظروف العالمية.

وأضاف وليد عبد العزيز عضو الهيئة الوطنية للصحافة أن المعرض لم يكن ليحقق هذا النجاح في الإعداد الجيد والتحرك السريع لحشد قطاعات النجاح والإنجاز للمشاركة فيه إلا بمزيد من التعاون بين فرق العمل وسوف يكتشف كل من يزور المعرض ويشارك فيه أن ذلك النجاح ليس وليد الصدفة، وإنما جاء عبر خطط مدروسة والمزيد من المتابعة اليومية والخطوات التي بدأت بتوقيع بروتوكول مع المؤسسات الصحفية الثلاث لإطلاق المعرض، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضيرية لضمان خروج المعرض في أفضل صورة.

وأشار عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام الى أن هذا المعرض سيكون بمثابة رسالة وطنية يتم من خلالها تقديم صورة مشرفة ومشرقة للإمكانيات الصناعية المصرية كواحدة من ثمار سنوات وعهد نجح في فرض انجازات مصر على كافة الأوساط والهيئات والمؤسسات العالمية التي شهدت بتميز التجربة المصرية في مواجهة التحديات والمشكلات في ظل انطلاقات متواصلة على كافة المستويات، مشيرا إلى أن المعرض يخدم القلاع الإنتاجية ويقدم رسالة تنويرية وتوعوية للمواطن المصري تركز على تعريفه بمنتجات بلاده وجودتها في مختلف القطاعات خصوصا الأكثر تصديرا، إضافة دعم ومساندة المستثمرين والصناع والعمل على ترويج المنتجات إقليميا ودوليا وتعزيز نشر المنتج المصري اعتمادا على سمعته، واستكشاف وعقد شراكات تمكنهم من الاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة ببديل محلي وتحقيق التكامل خدمة للصناعة الوطنية والمنتج المحلي.

وأكد أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم إن المعرض نجح في ترجمة الروح الجديدة التي تجمع المؤسسات الصحفية القومية وحرص الهيئة الوطنية على التكامل بينها موضحا أن المؤسسات الصحفية لها دور كبير في الجمهورية الجديد، لا سيما في الارتقاء بمستوى الوعي لدى المواطن المصري، وإبراز النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة المصرية في مواجهة أصحاب الدعاوي الهدامة، لافتا إلى أن المعرض سيكون نموذجا مشرفا ومشرقا للتعاون بين المؤسسات الثلاث بإشراف الهيئة.

وأعرب إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة الجمهورية عن سعادته بما تحقق من إنجاز على مستوى المعرض وقال: "خلال اجتماعات اللجنة العليا للمعرض التي تناوبت عقد اجتماعاتها المتتالية بين الهيئة والمؤسسات الصحفية الثلاث ترجمت فلسفة العمل الجماعي والإنجاز السريع للمؤسسات الصحفية حيث انصهرت خلالها خبرات كوادر المؤسسات ونجحت في الوصول إلى كافة القطاعات والشركات الإنتاجية حتى يقدم المعرض ما تحقق من طفرة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وقال: "سوف تكون الدورة الأولى للمعرض نموذجا تقدمه الهيئة والمؤسسات الصحفية التي تستهدف الصالح العام والعمل على تقديم صورة ناصعة للمنتج المصري.

وخلال المؤتمر الصحفي أعلن المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن إطلاق المرحلة الأولى للتطبيق الإلكتروني الإخباري الجديد "spot" تزامنا مع احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو المجيدة، وأكد أن هذا المشروع الكبير يخدم جميع المؤسسات الصحفية ويقدم خدمات إعلامية جديدة ومتطورة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات التي وفرت كل الدعم الفني، ويديره مجموعة من الصحفيين العاملين في جميع المؤسسات الصحفية القومية لصقل المهارات في مجال المحتوى المتطور.

كما أشار رئيس الهيئة الى أن عدد كبير من الشركات المشاركة في المعرض ستقدم تخفيضات تصل الى 30 % للزائرين .