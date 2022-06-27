شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يحيل اقتراح نائب التنسيقية بإنشاء استراتيجية وطنية للتوعية إلى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير الاقتراح برغبة عن إنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة المقدم من الدكتور محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة بالإجماع للحكومة لدراستها وتنفيذها.

وأيدت الحكومة ممثلة في وزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والثقافة، على الاقتراح والتي خرج بتوصيات جامعة لجهود الحكومة وعمل مجموعة استراتيجية ثقافية للتنسيق بين أعمال الحكومة والخاصة بالوعي والتوعية.

وكان نائب التنسيقية، عرض فلسفة مقترح الإستراتيجية، وأهمية الربط بين قطاعات الحكومة العديدة من أجل الشباب في ظل ما تقوم به الحكومة من جهد.

وأكد عمارة، إن كل وزارة لها آليه عملها وإستراتيجيتها ولكن فاعلية التأثير على الوعي تحتاج إلى أن نعمل بنظرية الـ ٢٠ /٨٠ لتظافر الجهود، والوصول إلى القطاع العريض من الشباب في المراكز والنجوع وعدم الاكتفاء بالمبادرات على المستويات المركزية فقط .