شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية لـ"نواب الشيوخ": استهدفتم مصلحة المواطن والوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانى، وذلك خلال الجلسة الختامية اليوم الاثنين، موجها التحية لرئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، والوكيلين المستشار بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي، وأمانة المجلس ورؤساء اللجان وجميع نواب المجلس.

وقال "فؤاد:"باسمي وباسم الحكومة وعلي رأسها دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، نوجه إليكم التحية على ما بذلتموه من جهود مخلصة فقد أثبتم رجاحة عودة مجلس الشيوخ"

ووصف "فؤاد" مجلس الشيوخ بمجلس الحكماء، موجها كلمة لنواب مجلس الشيوخ، قائلا:"ما طرحتموه من أفكار ولاسيما التي كانت متعلقة بالسكان والمناخ فكنتم خير عونا للجميع، وقد سعدنا سعدنا بمداخلات النواب التي استهدفت صالح المواطن والوطن"، ولذلك نهنئكم على انتهاء دور التشريع الثاني بنجاح".

ورد عليه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بقوله :"الكلمات لا تعبر بما فى الجسور".