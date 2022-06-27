شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة فى ختام جلسات دور الانعقاد: المجلس يؤدى دوره بما يخدم الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، التحية للمجلس رئيسا وأعضاء بمناسبة ختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، وقال إن مجلس الشيوخ أدى مهامه ودوره بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، فى كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ: "تحية وتقدير واحترام للجهد الذى بذلته اللجان النوعية فى بحث كافة الأمور التى أسندت إليها بحثا رفيع المستوى من الخبرة والحنكة سواء فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى أحيلت إليها، أو الاقتراحات والطلبات والدراسات وغيرها"، كما وجه التحية للأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود عتمان الأمين العام للمجلس وكافة العاملين بالأمانة.

وتابع أبو شقة: "تحية للحكومة والدور الرائع المحترم والذى يمثل نموذجا صادقا للتعاون الحقيقي ما بين المجلس والحكومة، ليؤكد أننا جميعا على قلب وإرادة وتصميم وفكر رجل واحد نحو وطن واحد لخدمة الوطن والمواطن".

وهنأ وكيل مجلس الشيوخ المصريين بالعيد التاسع لثورة 30 يونيو، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: "ما تبناه للبناء لدولة المدنية الحديثة لا ينكره أحد".