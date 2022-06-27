شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس الشيوخ.. عبد الوهاب عبد الرازق يلتقى رؤساء جمهوريات ومجالس تشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حصاد أعمال وإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثانى، وذلك خلال الجلسة الختامية اليوم الإثنين، ومن تلك الانجازات التي حققها المجلس مقابلات ورئيس مجلس الشيوخ بوفود خارجية لدعم وتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات وخاصة البرلمانية.

والتقى المستشار رئيس المجلس خلال دور الانعقاد الحالي بعدد من رؤساء الجمهورية والمجالس التشريعية والسفراء والوفود للعديد من الدول الصديقة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية معها في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية.

واستقبل رئيس المجلس رئيسي دولتي رومانيا وطاجيكستان، وكذلك رئيس البرلمان العربي ورؤساء برلمانات البحرين وزيمبابوي وكوريا الجنوبية ورئيس مجلس الشيوخ البحريني والكازخستاني.

كما التقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بسفراء المملكه العربيه السعودية وبلجيكا و النرويج والهند واليابان بالقاهرة.