شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين و7 إرهابيين شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل جنديان من رجال الجيش الباكستاني، وسبعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات مسلحة دارت بين الطرفين في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام الجيش الباكستاني بعملية تمشيط أمنية، مضيفًا أن قوات الجيش صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.

وجاء هذا التطور بعد يومين من إعلان الجيش الباكستاني عن مقتل أربعة مسلحين خلال عملية تمشيط مماثلة نفذتها قواته في مقاطعة وزيرستان.