السلطات اليابانية تحذّر من احتمال حصول أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية

مشهد عام في اليابان (أ ف ب).

حذّرت السلطات اليابانية الإثنين من احتمال حصول أزمة كهرباء في وقت تسجل في البلاد درجات حرارة قياسية وفيما شهدت طوكيو أقصر موسم أمطار في تاريخها.

وقال الأمين العام المساعد للحكومة اليابانية يوشيهيكو إيسوزاكي «نطلب من المواطنين خفض استهلاك الطاقة عصراً» عندما يكون احتياطي الكهرباء في أدنى مستوى له في منطقة طوكيو الكبرى.

لكن الحكومة طلبت من المواطنين أيضاً اتخاذ الإجراءات الضرورية للاتقاء من الحرّ وتجنب الإصابة بمشكلات صحية جراء ارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 35 درجة مئوية الإثنين في العاصمة اليابانية حيث ستستمر الحرارة فوق 34 درجة حتى الأحد المقبل بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وفي حين كان يفترض أن يكون موسم الأمطار في أوجه في الجزء الأكبر من اليابان، أعلنت الهيئة أن الموسم انتهى في منطقة كانتو التي تشمل طوكيو.