عاجل.. الرئيس المصري يصل سلطنة عمان في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل سلطنة عمان، في زيارة رسمية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن زيارة السيسي لسلطنة عمان ستدوم يومين.

متحدث الرئاسة ذكر في وقت سابق اليوم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بجولة خارجيةإلى كلٍ من سلطنة عمان ومملكة البحرين.

وأوضح أن هذه الجولة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية-الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بأن السيسي سيبحث خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين.

وستتناول المباحثات -حسب بيان الرئاسة- كذلك التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.