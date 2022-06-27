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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء لقاء تشاوري لقيادات مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
بدأت اليوم بالمكلا أعمال اللقاء التشاوري الثالث لقيادات المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور محمد باسليم.
ويناقش اللقاء على مدى يومين مستوى إنجاز الخطط الطباعية ومناقشة الإشكالات التي تواجه العمل ، ووضع المقترحات الهادفة تطوير وتحديث انشطة المؤسسة وفروعها.
وأكد باسليم، أهمية اللقاءات التشاورية لقيادات ومنتسبي المؤسسة للوقوف أمام قضايا تحسين الأداء وتطوير العمل الطباعي ومعالجة اية قصور أو اختلالات.. حاثًا على بذل المزيد من الجهود وبث روح التعاون والتكامل لرفع كفاءة المؤسسة وفروعها والاهتمام بتنفيذ الخطط الانتاجية وتحديثها باستمرار.