بدء لقاء تشاوري لقيادات مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالمكلا

وأكد باسليم، أهمية اللقاءات التشاورية لقيادات ومنتسبي المؤسسة للوقوف أمام قضايا تحسين الأداء وتطوير العمل الطباعي ومعالجة اية قصور أو اختلالات.. حاثًا على بذل المزيد من الجهود وبث روح التعاون والتكامل لرفع كفاءة المؤسسة وفروعها والاهتمام بتنفيذ الخطط الانتاجية وتحديثها باستمرار.

ويناقش اللقاء على مدى يومين مستوى إنجاز الخطط الطباعية ومناقشة الإشكالات التي تواجه العمل ، ووضع المقترحات الهادفة تطوير وتحديث انشطة المؤسسة وفروعها.

محمد يوسف

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