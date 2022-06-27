شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الفلسطينية تحذر من الوضع الوبائي لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي وباء كورونا، مؤكدة أن "الوضع الوبائي بات مقلقا في فلسطين بعد ارتفاع عدد الإصابات التي تم تسجيلها مؤخرا".



وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس الأحد، "ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والإدخال للمستشفيات، حيث تم تسجيل نحو 1000 إصابة في الضفة الغربية المحتلة لوحدها".

كما دعت وزيرة الصحة، الأهالي، إلى "ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح"، مناشدة بضرورة أخذ جرعات الطعومات الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراض مزمنة.