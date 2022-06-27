السيسي يصل إلى سلطنة عمان

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالسلطنة من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس السيسي سيتوجه إلى سلطنة عمان ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة.

وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي سيبحث خلال الجولة، مع شقيقيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.