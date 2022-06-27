"خارجية النواب" فى زيارة ميدانية للدقهلية وتتفقد مكتب تصديقات الخارجية بطلخا

القاهرة - سامية سيد - قامت لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، بزيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية، بحضور السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير حاتم الألفي نائب مساعد الوزير، وذلك لتفقد العمل بمكتب تصديقات الخارجية بمحافظة الدقهلية بمدينة طلخا، وزيارة المواقع المقترحة من المحافظة لعمل مكاتب تصديقات أخرى وذلك لتقليل الكثافة الموجودة في المكتب الحالي بمدينة "طلخا".

وفي بداية الزيارة استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، النائب كريم درويش والوفد المرافق في ديوان عام المحافظة، وقد أبدى السيد المحافظ اهتمامه بهذه الزيارة، لتذليل كافة العقبات نحو افتتاح مكتب تصديقات جديد للخارجية بالمحافظة.

وأشار النائب كريم درويش إلى أن هذه هي الزيارة الميدانية الأولى في تاريخ لجنة العلاقات الخارجية لأي من المحافظات ، حيث أن اللجنة اتخذت هذا القرار بعد أن وجدت الاهتمام الكبير من المحافظ ونواب المحافظة وخصوصا النائب أحمد الشرقاوي (مقدم طلب الإحاطة) لوجود مكتب تصديقات جديد أو مكتبين وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وأيضاً لورود عدد من الشكاوى من المواطنين إلى اللجنة أن مكتب طلخا وحده غير كافي لإنهاء طلبات المواطنين بشكل مناسب خاصة أن المكتب يخدم عدد من المحافظات المجاورة للدقهلية بالإضافة إلى تعداد الدقهلية الذين يقدر بـ 7 مليون مواطن.

ثم قام المحافظ بعمل جولة تفقدية للنواب لمكتب التصديقات الحالي في مدينة طلخا، وقد ابدى النواب رغبتهم في رفع المعاناة عن المواطنين لما رأوه من معاناة المواطنين حيث أن المكان ضيق ولا يسع الأعداد الكبيرة المتواجدة إضافة إلى طول مدة انتظار المواطنين لإنهاء إجراءاتهم حسبما أفاد المواطنين خلال حوارهم مع أعضاء اللجنة أثناء الجولة التفقدية.

كما المحافظ ونواب محافظة الدقهلية بعرض مقترح لعدد من المواقع وذلك لاختيار أحدهما لعمل مكتب تصديقات جديد لتقوم من خلاله وزارة الخارجية بعمل خدمة متميزة للسادة المواطنين.

وقد أشترط أعضاء اللجنة أن يكون الموقع الجديد له عدة مميزات أهمها أن يكون التعامل على الشباك بشكل رقمي ولائق، وقد تم الاتفاق على أن تقوم المحافظة بتجهيز هذا المكان في غضون شهرين من تاريخ الزيارة، كما طالب ممثلو وزارة الخارجية بتوفير عدد ٨ موظفين منتدبين من ديوان عام محافظة الدقهلية ليتم تدريبهم من قبل وزارة الخارجية على أن يتم اختيار ٤ من بينهم ليقوموا بالعمل في ذلك المكتب.

وقد طالب النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بضرورة سرعة البت في إنشاء مكاتب تصديقات جديدة تابعة لوزارة الخارجية بمحافظة الدقهلية في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اللجنة سوف تتابع مع وزارة الخارجية هذا الأمر.