شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يفوض مكتبه فى إحالة تقارير لم تعرض على المجلس إلى الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي، إن التقارير التى انتهت اللجان النوعية منها ولم يتسنى عرضها على جدول أعمال المجلس خلال هذا الدور سيتم إحالة هذه التقارير إلى الحكومة مباشرة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات، ووفقا المجلس على ذلك.

ووافق مجلس الشيوخ على تفويض مكتب المجلس بشأن إحالة الموضوعات التى تم إحالتها للجان النوعية بالمجلس لإعداد تقارير عنها ولم تنته منها اللجان حتى الآن، إلى الحكومة مباشرة بعد الانتهاء منها.

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون فـي ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات، والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.