شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 52 تقريرا من مجلس الشيوخ إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة 52 تقريرا لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن التقارير تشمل 47 تقرير للجان عن اقتراحات برغبة، بالإضافة إلى 5 تقارير عن طلبات مناقشة.

وتشمل التقايرير، تقريرين للجنة الزراعة والرى عن طلب المناقشـة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوا آخرين، بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة انهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات (الشباك الواحد، بالإضافة إلى تقرير عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشـأن التصريح بحفر آبار مياة جوفية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

و4 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والاثار عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن تطوير ارصفة وصالات استقبال البواخر السياحية والنائبة سـها سـعيد، بشـأن استحداث خط ملاحي سياحي يمر بجميع موانئ وارصفة البحر الأحمر والنائبة راجية الفقى، بشـأن تطوير تقرير الشائعات الذي يصـدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والنائب محمد البنا، والنائب جيفارا الجافي، بشأن تطوير ميناء شرم الشيخ وتحديثه.

كما تشمل 15 تقرير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب وليد صلاح التمامي، بشأن إحلال وتجديد الكوبري الرئيسي لقرية دقهله – مركز الزرقا - محافظة دمياط وإنشاء كوبري مشاة في مدينة كفر سعد أعلى محطة القطارعند تقاطع طريق دمياط المنصورة الغربي مع مدخل طريق كفر سليمان ومن النائب محمد وجيه، بشأن إنشاء ممشي على النيل لمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة ومن النائبسعد عبد المولى، بشـأن إعادة إحلال وتجديد المساكن الحكومية والمسماة (المساكن الاقتصادية) بالإسكندرية ومن النائب محمد البنا ، بشأن إنشـاء ممشـي على فرع رشيد وتوسعه شـارع البحرالمواجه لمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة والنائب احمد القناوي، بشأن إنشاء ممشي مشابه لممشى اهل مصر على فرع دمياط من ناحية سمنود.

ومن النائب محمد الصالحي، بشأن تحقيق المساواة بين التوابع والعزب بالقرى داخل الريف المصري حال تطبيق ضـوابط إعداد الأحوزة العمرانية، والانتهاء من الاحوزة العمرانية الجديدة بنهاية عام 2022 والانتهاء من توسعات محطة صرف مدينة الزقازيق بالعصلوجى وإدراج تحديث وتطوير البنية الأساسية لمدينة القنايات ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية ضمن خطة التنمية الحضرية وتدبير التمويل اللازم لاستكمال أعمال الصيانة والمد والتدعيم لخطوط المياه والصـرف الصحى بمحافظة الشرقية وبمركز ومدينة الزقازيق ومدينة القنايات وتوابعها وكذلك الاقتراح من النائب / رمضان امام، بشأن استكمال تنفيذ خط السكة الحديد من مدينة الإسماعيلية ليصل الى مركز ومدينة القنطرة شرق ومنها الى محافظة شمال سيناء ومن النائب / احمد شعبان، بشـأن تنفيذ عدد من الوحدات الخاصة بالإيواء العاجل خـاصـة بمناطق الإسكندرية القديمة (بحري، السـيـالـة، كرموز، غربال، محرم بك ومن النائب / عبد الرحيم كمال، و النائب / محمد سعيد الدابي، بشأن التوسع في انشاء شواطئ عامة لخدمة المواطن البسيط بمدينة الغردقة وايضا من النائب نصيف حفناوى بشان إنشـاء طريق موازي لطريق رشـاح اجهور الكبرى الرابط بين طريق مصـر اسـكندرية

الزراعى وخط 12 الرابط بين بنها القناطر القاهرة - سحب قرار تخصيص جراج اجهور الكبرى – طوخ ومن النائب احمد عبدالماجد الأحمر، بشأن قرارات التخصيص الغير مستغلة منذ عشرات السنين بمحافظة قنا ومن النائب عمرو نبيل بشان التخطيط والبدء في تحويل طاقة جر السكك الحديدية للجر الكهربائي بدلا من الجربالديزل، واستكمال إنشاء أسوار حول جميع خطوط السكك الحديدية في جميع المحافظات.

وتشمل 4 تقارير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائباحمد فوزي عبد الكريم، بشـأن إنشـاء فرع لجامعة الازهر بمحافظة سوهاج ومن النائب / نصيف حفناوي، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع نسبة ما يسمي بريع الأقساط على أصل الدين (الفوائد) ومن النائب / عمر زايد ، بشأن إنشاء مسجد ودار مناسبات أسـفل محور الفريق كمال عامر(محورترعة الزمر) بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ومن النائب / محمد محمود حمزة، والسيد النائب / سامح الشيمي، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية.

وتشمل ايضا التقارير 5 تقارير للجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأنوتشمل ايضا التقارير المحالة للحكومة عن تقرير طلب المناقشـة العامة المقدم من النائب / علاء مصـطفى وأكثر من عشـرين عضـوا بشـأن استيضـاح سـياسـة الحكومة حول منظومة الابتكار والأبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية بما يتواكب مع المسـتـجـدات والتغيراتالتكنولوجية المتسارعة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة / راجية الفقى، بشأن تأهيل الطلبة بكليةالتربية بالجامعات الحكومية في المرحلة الثالثة والرابعة لسـد العجز في اعدادالمعلمين في المدارس الحكومية.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب / محمود القط، بشأن تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية والجغرافيا للمراحل الإعدادية والثانوية فيما يخص التغير الجيوسياسي الذي حدث مؤخرا بعد التطوير الذي تم في شبكة الطرق البريةفي مصر.

والاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة / كاميليا صـبحى، بشـأن اصدار ميثاق، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائبة / رشا مهدي، بشـأن استحداث مقرر التعلم الاجتماعي الوجدانى وتخصيص حصـص محددة للتدريب على مهاراته داخل المدارس في مرحلة التعليم الأساسي وحتى المرحلة الثانوية.

وتشمل أيضا تقرير لجنة الشــئون الخارجية والعربية والافريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/كاميليا صبحي، بشأن انشاء مجمع افريقيا.

وتشمل تقريرين للجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بشأن طلب المناقشة المقدم من النائبة سهاء سعيد عبد المنعم وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات

النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة والاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشـأن انشاء قاعدة بيانات معلنة عن حجم التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الاهلية والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السـعيد فهمي، بشـأن سـد العجز بمكاتب التموين النموذجية الجديدة.

كما تشمل 3 تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد مجدي فريد بشأن إطلاق برنامج محو أمية مالية، وتثقيف مالى للمزارعين ومراجعة الأثر التشريعى للرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على بعض أصـناف السلع الغذائية إعمالا للحق في الغذاء ومن النائب أكمل سامي نجاتى بشأن تفعيل نظام اثابة للعاملين بالإدارة الضريبية طبقاً لمعدلات الأداء، وطبقاً لقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصـدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ومن النائبأحمد القناوى، بشأن إعادة النظر في وضع المكسرات الطبيعية كجزء

من السلع الاستفزازية مع تخفيض التعريفة الجمركية على استيرادها.

كما تضمنت التقارير المحالة إلى الحكومة 4 تقارير للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة وهى طلب المناقشة المقدم من النائب وليد التمامي وخمسة وعشرين عضـوا بشأن استيضاح الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ والاقتراح برغبة المقدم من لجنة الصحة والسكان بشـأن إعداد ورقة عمل عن العلاقة بين التغيرات البيئية والمناخية على صحة الإنشـان العضوية والنفسية والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بكرى بشـأن إدراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم في مصر والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد على أبو حجازى بشأن ادراج مادة التربية المناخية في برامج التعليم الأسـاسـى في مصـر ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج بشأن العمل على رسم وإصدار استراتيجية تنفيذية وطنية محددة المعالم تضمن كفاءة التدخلات والأنشطة والسياسات والإعلان

عنها كوثيقة وطنية رائدة في مجال احتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكذلك الاقتراحات برغبة ا المقدمة من النائب / محمد الصالحي بشان اسـتكمال مد خدمة الغاز الطبيعى بكافة أحياء مدينة القنايات بمحافظةالشرقية وتفعيل نسبة 5% بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي بشــأن وضـع اختبارات وتراخيص مزاولة كافة المهن في مصر.

والاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب/ سليمان الزملوط، بشـأن تسـوية الحالات الوظيفية للمعينين بعد ٢٠١٢

كما تشمل تقرير للجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشان انشاء استراتيجية وطنية للتوعية الشاملة وتقرير للجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير واكثر من عشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة نحو الاجراءات التى اتخذتها لمواجهة ازمة الغذاء العالمية وتداعيتها على الدولة المصرية فى نطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية.