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مجلس الشيوخ يحدد عقوبات جريمة الإتلاف.. أبرزها الحرمان من حضور المباريات

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (91 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والمتضمنة عقوبات لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات.

 

ونصت المادة على :"تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية".

 

ويهدف مشروع القانون الى تحقيق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ومعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

 

يذكر أن مشروع القانون المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه طبقا للاختصاصات التى كفلها الدستور لمجلس الشيوخ.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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