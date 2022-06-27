منظمة الأمم المتحدة: الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية

اسماعيل عبد الحي - أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الجمعة، أنّ الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قد قتلت بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها لعملية مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل أحد المطلوبين قرب مخيم جنين.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الجمعة، إنّ المفوضية خلصت إلى أن الصحفية شيرين أبو عاقلة قُتلت يوم 11 ماي بنيران القوّات الإسرائيلية.

وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف "جميع المعلومات التي جمعناها، بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني" تؤكد حقيقة أنّ الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية"، حسب تعبيرها.