لبشرة خالية من الشوائب... مكعّبات الثلج من عصير الفاكهة

بغداد - ياسين صفوان - لا جدل حول أهمية العناصر الغذائية المتوفرة في الفواكه، لا سيما الصيفية منها.

لكن هل خطر في بالك أن لها فوائد جمالية عديدة؟



عصائر الفاكهة تساهم في إزالة شوائب البشرة وتعزيز نضارتها وتألّقها لا سيما البشرة الدهنية. فهذه المكعبات يخفف من إفرازها الزيوت خصوصًا في فصل الصيف.

كلّ ما عليك فعله هو تضعيها في علبة مكعّبات الثلج، وتمرّريها على وجهكِ بعد أن تنظّفيه جيّدًا وتتركيه لتمتصه البشرة.

وسنعرض إليك في هذه المقالة أبرز العصائر التي ستساعدك على التمته ببشرة صافية ومشرقة.

عصير الكيوي

يحتوي الكيوي على الفيتامين “ج” الذي يعزّز إنتاج الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا. وهو غنيّ أيضًا بمضادات الأكسدة والفيتامين “ه” وعناصر أخرى تساهم في إزالة البثور.

عصير البرتقال

يساعد عصير البرتقال على تفتيح لون البشرة وإزالة التصبّغات الداكنة وتخفيف التجاعيد والخطوط الرفيعة وتأخير ظهورها.

عصير البطيخ

يحتوي لبطيخ على نسبة عالية من الماء والفيتامين “أ”، ما يساعد على ترطيب البشرة ولو بالإضافة إلى مادة الكولين التي تعالج التهابات البثور. كذلك، يحارب التجاعيد ويفتّح لون البشرة.

عصير المانغو

يحتوي المانغو الزنك الذي يعالج الالتهابات الناتجة عن حبّ الشباب. ويساعد على ترطيب البشرة بالإضافة إلى أنه يحدّ من علامات التقدّم بالسنّ، ويقوّي قدرة البشرة على مقاومة تأثيرات الشمس والعوامل الخارجيّة.