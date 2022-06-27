تحديد مواعيد اختبارات الطلبة المتقدمين على نظام التسريع للعام الدراسي المقبل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، مواعيد الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام التسريع للعام الدراسي 2022 – 2023.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بان يكون موعد اختبارات التسريع للصف الخامس الابتدائي يوم الاثنين المصادف 4 / 7 / 2022، في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ويتم اختيار مراكز الاختبار بالقرب من بناية المديرية العامة للتربية، اما اختبارات الدراسة المتوسطة (الثاني متوسط) والدراسة الاعدادية (الخامس / الاحيائي والتطبيقي) يكون يوم الاربعاء الموافق 6 / 7 / 2022، على ان تجري تلك الاختبارات في محافظة بغداد من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات وبالآلية السابقة المحددة".