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تحديد مواعيد اختبارات الطلبة المتقدمين على نظام التسريع للعام الدراسي المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد
اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، مواعيد الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام التسريع للعام الدراسي 2022 – 2023.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بان يكون موعد اختبارات التسريع للصف الخامس الابتدائي يوم الاثنين المصادف 4 / 7 / 2022، في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ويتم اختيار مراكز الاختبار بالقرب من بناية المديرية العامة للتربية، اما اختبارات الدراسة المتوسطة (الثاني متوسط) والدراسة الاعدادية (الخامس / الاحيائي والتطبيقي) يكون يوم الاربعاء الموافق 6 / 7 / 2022، على ان تجري تلك الاختبارات في محافظة بغداد من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات وبالآلية السابقة المحددة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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