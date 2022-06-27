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نينوى.. تصديق اعترافات متهمين بانتحالهم صفة ضباط واحتيالهم على المواطنين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال التحقيقات مع المتهمين اعترفوا باستخدامهم طرق احتيالية للنصب على المواطنين وترويج معاملات تعويضات ومعاملات شخصية مختلفة لقاء مبالغ مالية تصل إلى 3000 دولار".

وأضاف البيان، أنه تم "ضبط العديد من المعاملات بحوزتهم وكذلك حملهم هويات مزورة صادرة من قيادة الشرطة الاتحادية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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