انت الان تتابع خبر تصديق اقوال متهم يدعي ارتباطه بمسؤولين وقادة ‏ لانجاز المعاملات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صدقت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الاثنين، اعترافات المتهم (أ . ح) الذي ادعى ارتباطه بعلاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة لانجاز معاملات مواطنين.