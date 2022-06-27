شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الروسي يزور طاجيكستان في أول رحلة خارجية منذ غزو أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الثلاثاء طاجيكستان الجمهورية السوفياتية السابقة وحليفة موسكو في آسيا الوسطى، في أول رحلة خارجية له منذ غزو أوكرانيا نهاية فبراير.



وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "من المقرر أن يقوم الرئيس بوتين بزيارة عمل لطاجيكستان غداً"، فيما ينتظر أن يزور الرئيس الروسي تركمانستان الأربعاء للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين.