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الرئيس الروسي يزور طاجيكستان في أول رحلة خارجية منذ غزو أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الثلاثاء طاجيكستان الجمهورية السوفياتية السابقة وحليفة موسكو في آسيا الوسطى، في أول رحلة خارجية له منذ غزو أوكرانيا نهاية فبراير.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "من المقرر أن يقوم الرئيس بوتين بزيارة عمل لطاجيكستان غداً"، فيما ينتظر أن يزور الرئيس الروسي تركمانستان الأربعاء للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين.                                                                                                                                

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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