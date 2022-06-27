عاجل.. المحكمة العليا بالسعودية تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 30 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1443هـ.



وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 30 / 11 / 1443هـ ـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الموافق 29 / 6 / 2022م".

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.