الكرملين يؤكد أنه لا أساس للحديث عن تخلّف روسيا عن سداد ديونها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين إنه لا أساس للحديث عن تخلف روسيا عن سداد ديونها.



وتناقلت أنباء اليوم عن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، ما يمثل ذروة العقوبات الغربية الأكثر صرامة التي أغلقت سبل الدفع أمام الدائنين في الخارج.

وتمكنت موسكو على مدار عدة أشهر من إيجاد مسارات للالتفاف حول العقوبات التي فُرضت بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، لكن بنهاية أمس الأحد، انتهت فترة السماح لمدفوعات الفائدة البالغة نحو 100 مليون دولار المستحقة في 27 مايو/أيار، الذي يعد موعداً نهائياً للتخلف عن سداد الديون.

يشار إلى أنه أثناء الأزمة المالية الروسية وانهيار الروبل في عام 1998، تخلفت حكومة الرئيس بوريس يلتسن عن سداد 40 مليار دولار من ديونها المحلية.

كانت آخر مرة انزلقت فيها روسيا في حالة تخلف عن السداد لدائنيها الأجانب منذ أكثر من قرن مضى، عندما تنكر البلاشفة في عهد فلاديمير لينين في عام 1918 لعبء الديون المذهل في حقبة القيصر.