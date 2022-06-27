الرئيس زيلينسكي يرغب في إنهاء الحرب.. قبل حلول الشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر دبلوماسية في قمة مجموعة الدول "السبع" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من القادة المشاركين بالقمة بذل جهودهم لإنهاء الحرب قبل نهاية العام الجاري.



وبدأت القمة المنعقدة في ألمانيا فعاليتها أمس الأحد وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، وتستحوذ الأزمة الأوكرانية على نصيب الأسد من اهتماماتها.

وأوضحت المصادر بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن زيلينسكي دعا قادة مجموعة السبع إلى "تشديد العقوبات" ضد موسكو.

وأشار مسؤول أوروبي، بحسب رويترز إلى أن الرئيس الأوكراني طلب أيضا أنظمة دفاع مضادة للطائرات وفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتوفير ضمانات أمنية في كلمة وجهها لزعماء قمة مجموعة السبع.

وأضاف المسؤول الأوروبي، الذي رفض نشر اسمه، أن زيلينسكي، الذي كان يلقي كلمته إلى القمة المنعقدة في جبال الألب البافارية عبر رابط فيديو، طلب أيضا المساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا ودعم من أجل إعادة الإعمار.

ولا تبدو مطالب زيلينسكي واقعية في ضوء المكاسب التي يحققها الجيش الروسي في شرق البلاد.

وتعكس تصريحات صدرت مؤخرا عن قادة الدول الكبرى استعداد الغرب لتقبل "سلام سيئ" بتعبير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.