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فرنسا تعتزم تقديم 8.4 مليار دولار.. لمساعدة الأسر على مواجهة آثار التضخم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت صحيفة "ليز إيكو" الاقتصادية اليومية،  الأحد، أن مشرعين فرنسيين يعدون مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة 4% بتكلفة 8 مليارات يورو (8.44 مليار دولار) من يوليو (تموز) إلى أبريل (نيسان) من العام المقبل.

 

وطبقاً للتقرير، فإن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتبارا من يوليو (تموز).

 

وتوقع البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4% في 2023.

 

(الدولار = 0.9475 يورو)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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